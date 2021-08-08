Главный инфекционист США Фаучи заявил о необходимости вакцинации для предотвращения мутирования коронавируса

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8 августа 2021, 20:06 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи обратился с призывом делать прививки от коронавирусной инфекции, поскольку только так удастся остановить мутирование вируса.

В интервью USA Today специалист отметил, что он сталкивался с непривитыми людьми, которые отказывались делать укол вакциной, связывая это с тем, что они здоровы и молоды, если подхватят коронавирус, то вряд ли заболевание будет протекать у них в тяжелой форме. При этом Фаучи согласился с такими аргументами. Однако он подчеркнул, что “если бы вы жили в вакууме, это было бы нормально, но вы живете не в вакууме, а в обществе”.

По его словам, люди заражаются коронавирусом, распространяют его. Ученые заявляют, как сказал инфекционист США, что если вирус не воспроизводится, то он не мутирует, а вот если дать ему возможность “свободно воспроизводиться в обществе на хронической основе”, то мутации будут точно.

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