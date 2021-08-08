Челябинцы в шесть раз чаще стали обращаться к врачам онлайн

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8 августа 2021, 17:28 Анна Семенова

Получить консультацию врача сегодня можно не выходя из дома. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

По динамике роста этого показателя наш город –третий в стране.

О том, что жители Челябинска намного чаще стали «ходить к врачу» онлайн, сообщает «Южноуральская панорама» со ссылкой на сервис «СберЗдоровье». В 2021 году таких приемов стало в шесть раз больше! Челябинск – на третьем месте по динамике роста этого показателя в стране.

Специалисты отмечают, что телемедицина позволяет южноуральцам чаще обращаться к врачам, чтобы помочь с расшифровкой анализов или корректировкой лечения.

Чаще всего заочные консультации заказывают у терапевтов и педиатров. Следом идут психологи, гинекологи и дерматологи. Четверть пациентов предпочитает общаться по видеосвязи, 22% - по аудиосвязи, а больше половины, 53% выбирает переписку с доктором в чате.





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