Челябинцы в шесть раз чаще стали обращаться к врачам онлайн
8 августа 2021, 17:28 Анна Семенова
По динамике роста этого показателя наш город –третий в стране.
О том, что жители Челябинска намного чаще стали «ходить к врачу» онлайн, сообщает «Южноуральская панорама» со ссылкой на сервис «СберЗдоровье». В 2021 году таких приемов стало в шесть раз больше! Челябинск – на третьем месте по динамике роста этого показателя в стране.
Специалисты отмечают, что телемедицина позволяет южноуральцам чаще обращаться к врачам, чтобы помочь с расшифровкой анализов или корректировкой лечения.
Чаще всего заочные консультации заказывают у терапевтов и педиатров. Следом идут психологи, гинекологи и дерматологи. Четверть пациентов предпочитает общаться по видеосвязи, 22% - по аудиосвязи, а больше половины, 53% выбирает переписку с доктором в чате.
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