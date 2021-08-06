Ученые заявили, что ухудшение двигательных функций у людей старше 65 лет может говорить о приближающейся смерти

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6 августа 2021, 12:33 Источник: BMJ

скандинавская ходьба, pixabay.com

Ученые из Франции и Великобритании провели совместное исследование и пришли к выводу, что ухудшение двигательных функций у людей старше 65 лет может свидетельствовать о приближающейся смерти.

Исследование началось в конце прошлого века. С 1985 по 1988 год французские и британские специалисты анализировали влияние социальных, поведенческих и биологических факторов на человеческое здоровье в долгосрочной перспективе.

Ученые за вышеуказанный период рассматривали состояние шести тысяч добровольцев в возрасте от 35 до 55 лет. Затем с 2007 по 2016 год у участников трижды оценивались двигательные функции. В рамках исследования учитывались скорость при ходьбе, необходимое для подъема со стула время, сила хвата и сложности, которые человек испытывает в повседневной жизни, в частности, проблемы с одеванием, приготовлением пищи, использованием туалета и покупкой продуктов.

Эксперты, проанализировав все факторы, установили, что у людей, которые испытывали сложности при ходьбе, риск смерти увеличивался на 22%. У добровольцев, имевших проблемы с силой хвата, данный риск увеличивался на 15%. Если людям было тяжело подниматься со стула, возможность приближающейся смерти возрастала на 14%, а на целых 30% эта вероятность увеличивалась среди тех, кто отмечал трудности в повседневной жизни.

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