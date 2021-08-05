Ученые уверены, что чрезмерное употребление арахиса опасно тем, что способствует распространению рака

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5 августа 2021, 12:09

Фото: pixabay

Ученые Ливерпульского университета уверена, что чрезмерное употребление арахиса пациентами с онкологическим диагнозом усиливает распространение рака.

Они провели ряд исследований и пришли к выводу, что агглютин арахиса при попадании в кровь начинает взаимодействовать с эндотелиальными клетками, что способствует образованию молекул, известных как цитокины. IL-6 и MCP-1. Они как раз и являются катализаторами метастаз, потому что заставляют организм продуцировать больше опасных клеток.

Свою научную работу они опубликовали в статье на страницах журнала Carcinogenesis. В связи с этим авторы исследования рекомендовали пациентам заменить арахис в рационе на грецкие орехи. В них содержится большое количество белка, йода и полиненасыщенных жирных кислот, оказывающих благотворное влияние на организм.

К тому же арахис может быть опасен и для печени. Многие эксперты сходятся во мнении, что пребывание в земле и сырости может способствовать развитию в плодах плесени и грибка, которые также поражают клетки печени.

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