Вирусологи Нетесов и Малышев заявили что влияние чернушки посевной на лечение COVID-19 предстоит исследовать

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4 августа 2021, 18:06

чернушка посевная, pixabay.com

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологи НГУ Сергей Нетесов и бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев оценили идею лечить COVID-19 чернушкой посевной.

Ранее издание MedicalXpress сообщило, что в растении Nigella sativa (чернушка посевная, или черный тмин), содержится тимохинон, который может связываться с S-белком COVID-19 и не позволять развиваться легочной инфекции.

Сергей Нетесов в беседе с RT отметил, что любая гипотеза имеет место, однако следует понимать, что эксперименты на зараженной вирусом культуре клеток являются самым первым этапом проверки кандидатных препаратов. "Поэтому от этой статьи до реального препарата, вообще говоря, лежит дистанция огромного размера", – подчеркнул доктор биологических наук.

Николай Малышев в свою очередь отметил, что конкретные выводы об успешности лечения коронавирусной инфекции чернушкой посевной можно будет сделать только после испытаний. Вирусолог обратил внимание на то, что от идеи до практического применения может пройти около двух десятков лет.

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