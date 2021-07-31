За сутки в Челябинской области 18 человек скончались от коронавируса
31 июля 2021, 09:41 Анна Семенова
Врачи приняли 342 новых заболевших
Как сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области, за прошедшие 24 часа в регионе прибавилось 342 новых заболевших ковидом. При этом победили болезнь и выписались за тот же период 257 человек. Не смогли справиться с последствиями вируса 18 человек (17 скончались непосредственно от коронавируса и 1 - от других причин, вызванных этим заболеванием), за последние месяцы это рекорд. До этого максимальным количеством было 16 смертей.
Таким образом, на сегодняшний день на Южном Урале подтверждено 74 964 случая заболевания COVID-19.
Задать интересующие вопросы жители области могут по телефону горячей линии минздрава: 8 (351) 240-15-16.
Посмотреть список мест, где сегодня и завтра можно поставить прививку, можно ТУТ.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.