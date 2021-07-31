За сутки в Челябинской области 18 человек скончались от коронавируса

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31 июля 2021, 09:41 Анна Семенова

Количество заболевших каждый день превышает 300 человек. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Врачи приняли 342 новых заболевших

Как сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области, за прошедшие 24 часа в регионе прибавилось 342 новых заболевших ковидом. При этом победили болезнь и выписались за тот же период 257 человек. Не смогли справиться с последствиями вируса 18 человек (17 скончались непосредственно от коронавируса и 1 - от других причин, вызванных этим заболеванием), за последние месяцы это рекорд. До этого максимальным количеством было 16 смертей.

Таким образом, на сегодняшний день на Южном Урале подтверждено 74 964 случая заболевания COVID-19.

Задать интересующие вопросы жители области могут по телефону горячей линии минздрава: 8 (351) 240-15-16.

Посмотреть список мест, где сегодня и завтра можно поставить прививку, можно ТУТ.

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