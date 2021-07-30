За сутки в Челябинской области 338 человек заболели и 16 умерли от ковида

Аргументы Недели → Здоровье

30 июля 2021, 15:11 Анна Семенова

Защитить от тяжелых последствий ковида может только прививка. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

По сообщению минздрава, на 30 июля прирост заболевших среди южноуральцев составил 338 человек. Умерло от последствий вируса 16 человек.

Всем, кто еще не привился, напоминают, что более действенного способа остановить пандемию еще не придумали. Новую волну ковида в регионе ожидают уже в сентябре, когда все вернутся из отпусков, а дети и студенты пойдут в школы и институты.

Если вы не успеваете прийти на прививку в будни, вас приглашают в субботу и воскресенье сделать это в торгово-развлекательных комплексах, где важное мероприятие можно совместить с шопингом.

В Челябинске в субботу можно прийти в:

ТРК «Алмаз» с 10:00 до 14:00 (возле «Леруа Мерлен» пункт работает до 15:00)

ТРК «Кольцо» с 12:00 до 18:00

ТРК «Куба» с 10:00 до 13:00

ТК «КС» с 12:00 до 15:00

ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00

ТРК «Космос» с 12:00 до 16:00

СНТ «Медик» с 10:00 до 12:00

В Челябинске в воскресенье можно привиться в:

ТРК «Алмаз» с 10:00 до 14:00

ТРК «Кольцо» с 12:00 до 17:00

ТРК «Фокус» с 11:00 до 16:00

ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00

Вакцинировать 31 июля будут на площадке выставки «День поля» в поселке Тимирязевский с 10:00 до 18:00.

В Миассе 31 в субботу и воскресенье всех ждут в ТРК «Слон» с 11:00 до 15:00

В Златоусте пункт вакцинации будет работать в субботу и воскресенье с 12:00 до 17:00 в ТРК «Тарелка»

В Магнитогорске сегодня, 30 июля, можно прийти на вакцинацию в парк «У Вечного огня» с 17:00 до 19:00, в субботу – с 11:00 до 14:00. В ТРК «Гостиный двор» можно прийти в субботу с 11:00 до 15:00, в ТРК «Континент» ждут в субботу с 11:00 до 15:00. В воскресенье, 1 августа, приходите в ТРК «Семейный парк» с 11:00 до 15:00.

В Чебаркуле медики трудятся в субботу и воскресенье на Колхозном рынке с 09:00 до 12:00 и на Минирынке с 12:00 до 15:00.

В Кыштыме в субботу и воскресенье можно привиться в ТЦ «Радуга» с 10:00 до 14:00.

В Пласте в субботу приходить можно в ТК «Раздолье» с 09:00 до 13:00. В воскресенье – в ТК «Карат» с 08:00 до 12:00.

В Сатке в субботу рады видеть вас в магазине «Пятерочка» в поселке Межевой с 09:00 до 13:00; в ФАП поселка Малая Запань с 09:00 до 11:00. В субботу и воскресенье в поликлиниках Саткинского МР с 09:00 до 13:00.

В Копейске прививку можно сделать в субботу, 31 июля, в ТК «Слава» с 10:00 до 13:00.

В Коркино в субботу можно прийти на Городской рынок с 08:30 до 11:30. В воскресенье – в ТК «Шахтер» с 10:00 до 13:00.

В Троицке в субботу прививать будут в бассейне (​10 квартал 1/1) с 10:00 до 14:00

С собой не забудьте взять паспорт, полис, СНИЛС.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости