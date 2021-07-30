В ВОЗ назвали одышку, когнитивную дисфункцию и усталость главными симптомами затяжного COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения Джанет Диас в пятницу заявила, что известны более чем 200 симптомов затяжного коронавируса нового типа, однако можно выделить три наиболее распространенных.
Джанет Диас отметила, что самыми частыми симптомами затяжного COVID-19 являются одышка, когнитивная дисфункция, которую пациенты зачастую называют "мозговым туманом", и усталость. Вышеуказанные признаки могут сохраняться в течение трех - девяти месяцев.
В ВОЗ уточнили, что специального лечения подобных симптомов пока не существует, поскольку специалисты пока не понимают, почему это происходит.
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