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Инфекционист Александр Горелов предупредил о возможных осложнениях у детей после COVID-19

, 08:17 Источник: РИА Новости

Инфекционист Александр Горелов предупредил о возможных осложнениях у детей после COVID-19
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 у детей протекает легче, чем у взрослых, но в 30 процентах случаев у детей могут возникнуть тяжелые постковидные осложнения.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов раскрыл, что у детей может развиться поражение сердца, может быть ослжнение на почки, на эндокринные железы, на головной мозг, на желудочно-кишечный тракт.

Горелов отметил, что особенно высок риск развития постковидных осложнений у детей, имеющих избыточный вес.

Как уточнил инфекционист, большинство заболевших ковидом детей возраста 14-17 лет, поскольку они более мобильны и активны в общении со сверстниками, дети помладше в период летних каникул более разобщены, поэтому и уровень заболеваемости среди них ниже.

Вирусолог Сергей Нетесов заявил, что вакцинировать детей необходимо, потому что они очень быстро "цепляют заразу" и легко ее распространяют.

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