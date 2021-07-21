Профессор вирусологии Чепурнов заявил, что лечить COVID-19 полынью самостоятельно нельзя

Профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что экстракт одного из видов полыни может подавлять коронавирус, но лечиться полынью от COVID-19 самостоятельно нельзя, поскольку это небезопасно.
Александр Чепурнов отметил, что американские, китайские и российские ученые провели исследования, согласно которым один из видов полыни может подавлять коронавирусную инфекцию. Не исключено, что на этой базе в будущем будут создавать препараты против COVID-19.
Профессор вирусологии в беседе с URA.RU, однако предостерег людей от самолечения, в частности, с использованием полыни, поскольку это может нанести серьезный вред здоровью.
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