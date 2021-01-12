Американские ученые заявили, что экстракт полыни способен подавлять COVID-19

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12 января 2021, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BioRxiv

полынь, pixabay.com

Американские ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что экстракт полыни способно подавлять коронавирус нового типа. Данное растение можно найти во многих странах мира, в частности, в России.

Речь идет о Artemisia annua или полыни однолетней, вырабатывающей артемизинин. Данное вещество обладает доказанной антивирусной активностью, оно используется для лечения пациентов с тропической малярией уже более двух тысяч лет. Доказано также, что это растение способно подавлять SARS-CoV-1, который вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2002–2003 годах.

К настоящему моменту исследователи из Колумбийского университета в Нью-Йорке, Вашингтонского университета, а также Вустерского политехнического института доказали, что горячий водный экстракт листьев полыни однолетней может подавлять COVID-19.

Дальнейшие исследования позволят выяснить, возможно ли создать лекарственное средство для лечения коронавируса нового типа на основе Artemisia annua.