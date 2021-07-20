Инфекционист Тимаков предупредил, что заражение коронавирусом в жару увеличивает риск инфарктов и тромбозов

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20 июля 2021, 21:57 Источник: URA.RU

бассейн, фото: Ivan Makeev/Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что в жаркую погоду организм труднее переносит заболевание новой коронавирусной инфекцией. По его словам, проще поставить прививку и не попадать в «душные» больницы.

«Организму еще труднее переносить коронавирус в жару, идет загустение крови, гораздо больше риска осложнений от коронавирусной инфекции - инфарктов, тромбозов. Более того, люди сейчас лежат в больницах, которые не обеспечены в 90% случаев кислородной системой кондиционирования, находятся без кислорода, задыхаются в поту и с температурой», - пояснил он.

Тимаков призывает вакцинироваться против коронавируса, а также внимательно относиться к своему здоровью и правильно подготовить организм к прививке в жару. Он рекомендует иметь с собой бутылку воды, чтобы избежать теплового удара.

Ранее врач Светлана Малиновская объяснила, как заболеваемость коронавирусной инфекцией влияет на иммунитет человека.

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