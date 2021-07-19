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Инфекционист Малиновская объяснила, как заболеваемость коронавирусом влияет на иммунитет

, 19:50 Источник: РИА Новости

Инфекционист Малиновская объяснила, как заболеваемость коронавирусом влияет на иммунитет
медик, фото: pixels.com

Врач-инфекционист Светлана Малиновская рассказала, как заболеваемость новой коронавирусной инфекцией влияет на иммунитет человека. По ее словам, при тяжёлом и легком течении болезни титр антител отличается.

«Количество антител к вирусу на порядок выше у тех, кто тяжело переболел COVID-19. У перенесших ковид в средней степени их значительно меньше. Минимальный же иммунный ответ наблюдается у бессимптомных носителей коронавируса», - цитируют слова медика в пресс-службе Видновской РКБ.

Отмечается, что получить «надежный естественный иммунитет» к коронавирусу можно, лишь переболев коронавирусом в тяжелой форме. Однако в таком случае есть риск получить массу патологий.

Малиновская пояснила, что вирус повреждает эндотелий – оболочку внутренней поверхности кровеносных сосудов. Врач уточнила, что пострадать могут не только легкие, но и сердечно-сосудистая, эндокринная системы, печень, почки. Она добавила, что к самым частым осложнениям после коронавируса относятся хронический кашель и одышка, слабость и боли в мышцах, хроническая усталость и астения. Также эксперт не исключает сложности с концентрацией внимания, скоростью реакции, памятью, способностью формулировать мысли.

«Естественный иммунитет, конечно, на некоторое время дает защиту от болезни, но приобретается он слишком дорогой ценой для здоровья», - заключила врач.

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