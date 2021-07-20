Врач Лобзин предупредил о возможном всплеске менингококковой инфекции после снятия ограничений по COVID-19

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20 июля 2021, 13:19 Источник: РИА "Новости"

лаборатория, Arne Dedert/dpa

Глава Детского научно-клинического центра детских инфекций ФМБА России Юрий Лобзин заявил, что после окончания ограничений по COVID-19 можно ожидать всплеска заболеваемости менингококковой инфекцией.

Юрий Лобзин отметил, что, учитывая периодичность подъемов и спадов заболеваемости, которая характерна для менингококковой инфекции, есть высокая вероятность того, что после окончания локдауна в связи с COVID-19 может возникнуть резкий эпидемический подъем заболевания.

Заслуженный деятель науки РФ добавил, что в ходе реализации стратегии развития иммунопрофилактики необходимо расширять число вакцинируемых граждан за счет региональных календарей и различных программ.

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