Врач Лобзин предупредил о возможном всплеске менингококковой инфекции после снятия ограничений по COVID-19

Глава Детского научно-клинического центра детских инфекций ФМБА России Юрий Лобзин заявил, что после окончания ограничений по COVID-19 можно ожидать всплеска заболеваемости менингококковой инфекцией.
Юрий Лобзин отметил, что, учитывая периодичность подъемов и спадов заболеваемости, которая характерна для менингококковой инфекции, есть высокая вероятность того, что после окончания локдауна в связи с COVID-19 может возникнуть резкий эпидемический подъем заболевания.
Заслуженный деятель науки РФ добавил, что в ходе реализации стратегии развития иммунопрофилактики необходимо расширять число вакцинируемых граждан за счет региональных календарей и различных программ.
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