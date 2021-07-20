Эпидемиолог Горелов опроверг информацию о большей летальности «индийского» штамма

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что говорить о большей летальности "индийского" штамма COVID-19 неверно.
Александр Горелов подчеркнул, что "индийский" штамм коронавируса нового типа более заразен, кроме того, он обладает более коротким инкубационным периодом. Также инфекция чаще распространяется на людей 14-29 лет.
Эпидемиолог, однако, обратил внимание на то, что не совсем правильно говорить об увеличении количества летальных исходов, поскольку ситуация сейчас кардинально отличается от ситуации, которая была весной прошлого года – это связано с разработкой реанимационных мероприятий. Горелов добавил, что сейчас даже при более тяжелом течении коронавирусной инфекции летальность относительная.
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