Эпидемиолог Горелов опроверг информацию о большей летальности «индийского» штамма

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20 июля 2021, 12:02 Источник: Россия 24

врач в защитном костюме, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что говорить о большей летальности "индийского" штамма COVID-19 неверно.

Александр Горелов подчеркнул, что "индийский" штамм коронавируса нового типа более заразен, кроме того, он обладает более коротким инкубационным периодом. Также инфекция чаще распространяется на людей 14-29 лет.

Эпидемиолог, однако, обратил внимание на то, что не совсем правильно говорить об увеличении количества летальных исходов, поскольку ситуация сейчас кардинально отличается от ситуации, которая была весной прошлого года – это связано с разработкой реанимационных мероприятий. Горелов добавил, что сейчас даже при более тяжелом течении коронавирусной инфекции летальность относительная.

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