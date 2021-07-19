Нижегородский учёный разъяснил работу биологического чипа для тестирования на коронавирус

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19 июля 2021, 16:39 Источник: РИА Новости

медики, фото: pixabay.com

В Нижегородском институте эпидемиологии и микробиологии имени академика Блохиной Роспотребнадзора рассказали подробности о работе биочипа для выявления возбудителей внебольничных пневмоний, включая новую коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2.

Собеседник отметил, что чип будет выглядеть как «небольшая пластина, размером 25×75 мм, на котором искусственно синтезированы короткие олигонуклеотидные зонды, позволяющие определять "генетический портрет" возбудителей внебольничных пневмоний». В институте уточнили, что инородное тело не будут вживлять в человека. По словам специалиста, у пациентов будут брать образцы биоматериалов и направлять в лабораторию, где при помощи биочипа медики будут выявлять наличие вируса в нем.

«Обнаружить их смогут в мокроте, крови, бронхоальвеолярном лаваже и слюне»,- пояснил эксперт.

Испытания новой разработки запланированы на 2023-2024 гг.

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