Аргументы Недели Общество 13+

Роспотребнадзор разрабатывает биологический чип для выявления COVID-19

, 10:19 ,

Роспотребнадзор разрабатывает биологический чип для выявления COVID-19
Фото из открытых источников

Как сообщает MK.ru, в Роспотребнадзоре идут работы по созданию биочипа для выявления коронавируса. Ведомство уведомило о своих планах по разработке новой методики диагностики вируса, когда опубликовало результаты исследования COVID-19 Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии им. Блохиной.

В Роспотребнадзоре  добавили: «В настоящий момент ведутся работы по созданию прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2».

Разработкой биочипа занимается Инжиниринговый центр микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Полмиллиона жителей Китая призвали ВОЗ проверить биолабораторию на военной базе в США

Полмиллиона жителей Китая призвали ВОЗ проверить биолабораторию на военной базе в США

Более полумиллиона пользователей интернета в КНР поставили подписи под открытым письмом в ВОЗ с требованием о расследовании ситуации в американской биологической лаборатории на базе Форт-Детрик.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью