Роспотребнадзор разрабатывает биологический чип для выявления COVID-19

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19 июля 2021, 10:19 Турана Гулиева,

Фото из открытых источников

Как сообщает MK.ru, в Роспотребнадзоре идут работы по созданию биочипа для выявления коронавируса. Ведомство уведомило о своих планах по разработке новой методики диагностики вируса, когда опубликовало результаты исследования COVID-19 Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии им. Блохиной.



В Роспотребнадзоре добавили: «В настоящий момент ведутся работы по созданию прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2».



Разработкой биочипа занимается Инжиниринговый центр микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

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