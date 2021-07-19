Роспотребнадзор разрабатывает биологический чип для выявления COVID-19

Как сообщает MK.ru, в Роспотребнадзоре идут работы по созданию биочипа для выявления коронавируса. Ведомство уведомило о своих планах по разработке новой методики диагностики вируса, когда опубликовало результаты исследования COVID-19 Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии им. Блохиной.
В Роспотребнадзоре добавили: «В настоящий момент ведутся работы по созданию прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2».
Разработкой биочипа занимается Инжиниринговый центр микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
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