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Эпидемиолог Лисицын сообщил о спаде заболеваемости коронавирусом в Москве

, 15:50

Эпидемиолог Лисицын сообщил о спаде заболеваемости коронавирусом в Москве
медики, фото: Lantyukhov Sergey/ globallookpress.com

Ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын оценил текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве. Процесс в столице почти стабилизировался.

«Мы сейчас можем констатировать, что та волна, которая накрыла Россию весной, уже летом, по сути дела, уже действительно идет на спад»,- пояснил он в эфире телеканала «Россия 24».

Лисицын отметил, что в Москве несколько дней наблюдается устойчивый спад заболеваемости коронавирусом.

Ранее эпидемиолог Арег Тотолян, ссылаясь на исследования института Пастера, заявил, что в целом по России коллективный иммунитет к коронавирусу достиг около 60%.

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