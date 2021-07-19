Эпидемиолог Лисицын сообщил о спаде заболеваемости коронавирусом в Москве
19 июля 2021, 15:50
Ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын оценил текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве. Процесс в столице почти стабилизировался.
«Мы сейчас можем констатировать, что та волна, которая накрыла Россию весной, уже летом, по сути дела, уже действительно идет на спад»,- пояснил он в эфире телеканала «Россия 24».
Лисицын отметил, что в Москве несколько дней наблюдается устойчивый спад заболеваемости коронавирусом.
Ранее эпидемиолог Арег Тотолян, ссылаясь на исследования института Пастера, заявил, что в целом по России коллективный иммунитет к коронавирусу достиг около 60%.
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