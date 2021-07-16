Эпидемиолог Горелов назвал причиной роста заболеваемости коронавирусом в РФ смену доминирующего штамма

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16 июля 2021, 08:48 Источник: ТАСС

медик, фото: pixabay.com

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов оценил текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в российских регионах. По его словам, рост заболеваемости связан со сменой доминирующего штамма.

«В настоящее время в мире и России в том числе сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов коронавируса»,- пояснил он.

Горелов отметил, что смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости. Ученый считает, что после достижения максимальных значений по суточному числу заразившихся коронавирусом в России уровень заболеваемости будет оставаться высоким еще на протяжении одного-полутора месяца.

«Достигнув максимальных значений, мы выйдем на этап стабилизации»,- уточнил эксперт.

Он добавил, что затем в стране начнется постепенное снижение заболеваемости. Однако этот процесс зависит, в том числе, от приверженности людей к соблюдению санитарных правил и вакцинации, заключил эпидемиолог.

Ранее биолог Сергей Нетесов выразил мнение, что особую роль в росте заболеваемости играет штамм «дельта». Он подчеркнул, что многие в России отказываются делать прививку против коронавируса, а также не пользуются защитными масками и принимают участие в массовых мероприятиях.

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