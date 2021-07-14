Вирусолог Нетесов о ситуации с COVID-19 в России: «Мы - просто пигмеи в количестве привитых людей»

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14 июля 2021, 21:59

pixabay.com

Несмотря на то, что в России наблюдается “прививочный бум”, в стране до настоящего времени прививки от коронавируса сделали немногие. Об этом сообщил Сергей Нетесов, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета.

Он сравнил Россию с Израилем и Великобританией, назвав россиян “пигмеями в количестве привитых людей”. По мнению специалиста, малое число привитых граждан в РФ указывает на то, что эпидемия не закончится, сообщает “Свободная пресса”.

Комментируя ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19 на российской территории в последнее время, Нетесов отметил, что особую опасность представляет штамм “дельта”. “Репродуктивное число „Дельты“ составляет не 2,5−3 единицы, а 5,6. Вот причины, которые привели к росту заболеваемости”, - сказал он.

Профессор возложил вину за рост числа случаев заражения в том числе на российских граждан. Он подчеркнул, что россияне в своем большинстве не пользуются защитными масками, принимают участие в массовых мероприятиях. “Люди все себе сотворили сами”, - добавил он.

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