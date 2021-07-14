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Эпидемиолог Горелов: фаза стабилизации заболеваемости коронавирусом в России будет длиться с июля по август

, 10:48 Источник: ТАСС

Эпидемиолог Горелов: фаза стабилизации заболеваемости коронавирусом в России будет длиться с июля по август
служба дезинфекции, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/ globallookpress.com

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что в России наблюдается постепенный переход к фазе стабилизации заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По его словам, этот процесс будет длиться с июля по август.

«Поскольку активный рост заболеваемости начался в первую декаду июня, сейчас мы постепенно переходим к фазе стабилизации, которая продлится весь июль и, вероятно, начало августа. И лишь затем, возможно, можно будет говорить о тенденции к началу снижения заболеваемости», - пояснил он.

Горелов отметил, что такого оптимистичного сценария можно ожидать при условии сознательного отношения к вакцинации и соблюдения санитарных мер. Он добавил, что эпидемиологическая ситуация в России остается достаточно сложной, а карта страны напоминает «лоскутное одеяло». Ученый напомнил, что этот процесс развивается фазами: рост, стабилизация и снижение заболеваемости. Каждый этап длится порядка месяца, уточнил эксперт.

Кроме того, эпидемиолог подчеркнул, что рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в регионах, а раньше прирост случаев заражения приходился главным образом на Москву и Санкт-Петербург.

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