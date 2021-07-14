Врач Чурадзе сообщил, что введение второго компонента вакцины против коронавируса можно перенести на более поздний срок

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14 июля 2021, 09:59 Источник: радио Sputnik

вакцина, фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Врач Борис Чурадзе рассказал, в каком случае можно отложить введение второго компонента вакцины против новой коронавирусной инфекции на более поздник срок. Отмечается, что интервал между прививками составляет от 14 до 21 дня.

«Можно перенести прививку на одну-две-три, несколько недель. Когда речь идет о каких-то проблемах со здоровьем, важно принимать это во внимание и откладывать вакцинацию»,- пояснил он в эфире радио Sputnik.

Чурадзе отметил, что недолгая задержка с вводом второго компонента вакцины не влияет на качество иммунного ответа. Однако, по его мнению, чем раньше пациент получит обе дозы препарата, тем быстрее у него сформируются антитела к коронавирусу. При этом он рекомендует не пропускать введение второго компонента из-за причин, не связанных со здоровьем, например, отпуска или командировки. Врач напомнил, что поездки в другие регионы – это большие риски. Чурадзе считает, что сначала следует привиться, а потом планировать отдых.

«В условиях пандемии важно соблюдать сроки, чтобы быстрее достигать целевых значений клеточного и гуморального иммунитета»,- добавил эксперт.

Кроме того, он уточнил, что, согласно рекомендациям Минздрава, «если прошло больше полугода и по каким-то причинам не введен второй компонент, то необходима повторная вакцинация, то есть вводить снова первый, потом второй компонент».

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