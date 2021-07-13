В ВОЗ заявили, что люди не должны самостоятельно принимать решение о смешении вакцин от COVID-19

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13 июля 2021, 14:10 Источник: РИА "Новости"

шприц, pixabay.com

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер заявил, что люди не должны самостоятельно принимать решение и смешивать разные вакцины против коронавируса.

Кристиан Линдмайер заявил, что клинические исследования, которые проводят специалисты в университете Оксфорда, чтобы понять взаимодействие вакцин AstraZeneca и Pfizer, пока не завершены. По его словам, ученые также рассматривают в контексте сочетаемости препараты Moderna и Novovax.

Согласно предварительным данным, люди, получившие первую дозу AstraZeneca, а вторую – Pfizer, больше других подвержены легкой лихорадке и прочим побочным эффектам средней тяжести, чем привитые двумя компонентами AstraZeneca.

Линдмайер уточнил, что людям необходимо консультироваться с врачом перед принятием решения о смешивании вакцин.

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