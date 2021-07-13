Инфекционист Русанова заявила, что защитные маски следует менять от 5 до 7 раз в день

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13 июля 2021, 12:12 Источник: URA.RU

медицинская маска, pixabay.com

Инфекционист, врач высшей категории София Русанова заявила, что россияне должны иметь при себе от пяти до семи защитных масок, поскольку их следует менять каждые два часа или же по мере загрязнения.

В рамках беседы с URA.RU София Русанова отметила, что советует своим друзьям носить с собой ежедневно 5-7 защитных масок.

Инфекционист подчеркнула, что выбор между одноразовой и многоразовой масками не является принципиальным – это личный выбор каждого человека, однако и те, и другие следует менять несколько раз в день.

Русанова заметила, что многоразовые маски следует регулярно стирать и гладить с двух сторон.

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