Минздрав РФ готовит двенадцатую версию рекомендаций по лечению коронавируса

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12 июля 2021, 08:58 Источник: Известия

девушка, фото: pixabay.com

Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, профессор Владимир Чуланов сообщил, что министерство здравоохранения России готовит двенадцатую версию рекомендаций по лечению новой коронавирусной инфекции.

Чуланов отметил, что сейчас идут совещания в рабочих группах касательно принципа, который будет заложен в лечение. Он надеется, что в ближайшее время рекомендации будут готовы. По его словам, на сегодняшний день стало больше молодых людей, которые тяжело переносят коронавирус, но основными группами риска остаются люди старше 65 лет. Также среди пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями фиксируются высокие показатели смертности, уточнил ученый.

«… сахарный диабет, хронические болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение. Это наиболее серьезные группы риска», - заключил он.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ допустил применение «Ковид-глобулина» для лечения коронавируса у беременных.

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