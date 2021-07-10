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Эпидемиолог Горелов: перчатки, антисептик и частое мытье рук позволит снизить риск заражения «индийским штаммом» через ЖКТ

, 14:30 Источник: РИА Новости

Эпидемиолог Горелов: перчатки, антисептик и частое мытье рук позволит снизить риск заражения «индийским штаммом» через ЖКТ
медик, Фото: Xinhua/globallookpress.com

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что перчатки позволят снизить риск заражения «индийским штаммом» новой коронавирусной инфекции, поскольку она попадает в организм в том числе и через ЖКТ.

«Индийский штамм наглядно показал, что есть кишечный синдром … Поэтому «дельта» вирус у каждого третьего сопровождается дисфункцией со стороны желудочно-кишечного тракта»,- пояснил он.

Горелов отметил, что вместо перчаток можно использовать антисептик, который в настоящее время есть практически во всех общественных местах. Он добавил, что человек в среднем на протяжении дня дотрагиваемся до лица и до слизистых от 90 - до 360 раз.

«Мы себя не всегда контролируем»,- уточнил эксперт.

Также Горелов подчеркнул, что долгое и частое мытье рук поможет снизить риск заражения через ЖКТ.

Ранее пульмонолог Алексей Никишенков рассказал, что последнее время пациенты стали жаловаться на проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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