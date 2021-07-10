Эпидемиолог Горелов: перчатки, антисептик и частое мытье рук позволит снизить риск заражения «индийским штаммом» через ЖКТ

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что перчатки позволят снизить риск заражения «индийским штаммом» новой коронавирусной инфекции, поскольку она попадает в организм в том числе и через ЖКТ.
«Индийский штамм наглядно показал, что есть кишечный синдром … Поэтому «дельта» вирус у каждого третьего сопровождается дисфункцией со стороны желудочно-кишечного тракта»,- пояснил он.
Горелов отметил, что вместо перчаток можно использовать антисептик, который в настоящее время есть практически во всех общественных местах. Он добавил, что человек в среднем на протяжении дня дотрагиваемся до лица и до слизистых от 90 - до 360 раз.
«Мы себя не всегда контролируем»,- уточнил эксперт.
Также Горелов подчеркнул, что долгое и частое мытье рук поможет снизить риск заражения через ЖКТ.
Ранее пульмонолог Алексей Никишенков рассказал, что последнее время пациенты стали жаловаться на проблемы с желудочно-кишечным трактом.
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