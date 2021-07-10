Доктор Мясников назвал причину антипрививочного настроения в России

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10 июля 2021, 12:33 Источник: kp.ru

шприц, фото: NGYNA/Global Look Press

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему в России так много антипрививочников. По его словам, такое настроение среди местных жителей не выглядит удивительным, сообщает kp.ru.

Мясников отметил, что желание прививаться нужно формировать у человека с детства, иначе он никогда не захочет сделать прививку. Он считает, что такая ситуация с антипрививочниками возникла вследствие «благожелательного к ним отношения на протяжении последних 20-30 лет». Врач напомнил, что раньше их звали на различные ток-шоу, где проходило снисходительное и «добродушное» обсуждение их позиции.

«Мы давно потеряли санитарно-просветительскую работу. Уровень ее у нас упал ниже плинтуса»,- пояснил он.

При этом Мясников уверен, что вакцинация позволит снизить количество тяжёлых случаев коронавируса.

«Я всех призываю привиться, если это плата за то, чтобы мы вернулись хотя бы к нормальному пониманию обстановки и ситуации»,- заключил он.

Ранее биолог Сергей Нетёсов оценил текущую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России и отношение местных жителей к вакцинации.

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