Эпидемиолог Горелов дал рекомендации пациентам с нулевыми титрами антител после прививки от COVID-19
9 июля 2021, 17:45
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что делать человеку при нулевом титре антител после вакцинации против новой коронавирусной инфекции.
«Если после двух введения вакцин у вас нулевые титры антител - через полгода нужно повторить введение другим вакцинным препаратом», - пояснил он в эфире радио «Эхо Москвы».
Горелов отметил, что если ответа не последовало и на другой препарат, а такие пациенты есть, то следует обратиться к иммунологу, чтобы узнать причину.
Ранее врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, при каком уровне антител нужно делать прививку против коронавируса.
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