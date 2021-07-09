Эпидемиолог Горелов дал рекомендации пациентам с нулевыми титрами антител после прививки от COVID-19

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9 июля 2021, 17:45

человек в маске, фото: pixabay.com

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что делать человеку при нулевом титре антител после вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

«Если после двух введения вакцин у вас нулевые титры антител - через полгода нужно повторить введение другим вакцинным препаратом», - пояснил он в эфире радио «Эхо Москвы».

Горелов отметил, что если ответа не последовало и на другой препарат, а такие пациенты есть, то следует обратиться к иммунологу, чтобы узнать причину.

Ранее врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, при каком уровне антител нужно делать прививку против коронавируса.

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