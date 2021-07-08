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Саратовский чиновник Грайфер: после вакцинации против коронавируса стоит отказаться от физнагрузок, в том числе интима

, 22:21 Источник: РИА Новости

Саратовский чиновник Грайфер: после вакцинации против коронавируса стоит отказаться от физнагрузок, в том числе интима
пара, фото: pixabay.com

Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер прокомментировал сообщение о том, что в первые дни после вакцинации против новой коронавирусной инфекции нельзя заниматься спортом. По его словам, пациентам желательно отказаться от любых физических нагрузок.

«… мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие любовью, не рекомендованы после вакцинации»,- высказал он.

Грайфер пояснил, что вступление в половой акт – «это очень энергозатратное занятие».

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина рассказала о противопоказаниях к вакцинации против коронавируса.

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