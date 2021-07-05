Врач Тимоти Спектор описал головную боль при коронавирусе
5 июля 2021, 16:20Источник:
The Telegraph
Профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тимоти Спектор рассказал, что две трети заболевших новой коронавирусной инфекцией жалуются на головную боль, а у 15% из них это вообще единственный симптом.
Спектор отметил, что большинство пациентов испытывает умеренную или сильную боль, от которой не помогают анальгетики. По его словам, боль чувствуется с обеих сторон головы и продолжается от 3 до 5 дней. Эксперт уточнил, что она может иметь разный характер: пульсирующая, давящая или острая.
Ранее ученые из Королевского колледжа Лондона сообщили, что самыми распространёнными признаками COVID-19 стали головная боль, насморк и боль в горле.
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