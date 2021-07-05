Вирусолог Альтштейн заявил, что «любыми способами» нужно провакцинировать от коронавируса как можно больше людей

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5 июля 2021, 12:21 Источник: RT

медик, фото: pixels.com

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн заявил о необходимости вакцинации против новой коронавирусной инфекции как можно большего количества людей. По его словам, этого можно достигнуть разными способами.

«Какими способами это будет достигаться — это могут быть разные ситуации, разные течения эпидемии, разные взаимодействия власти с ней, но любыми способами нужно стараться провакцинировать как можно больше людей эффективной вакциной», - пояснил он RT.

Альтштейн отметил, что человек должен сделать прививку препаратом, который считается эффективным, «и спокойно жить шесть месяцев, потом привиться ещё раз». Он добавил, что сначала пациент может сделать одну вакцину, а потом ревакцинироваться другой.

«… в основе любого из этих препаратов лежит вирусный белок, поэтому в принципе препараты для вакцинации совместимы, но нет определённого решения на этот счёт. Это должно быть некое официальное решение», - уточнил эксперт.

Вирусолог считает, что проверять уровень антител перед прививкой необязательно.

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