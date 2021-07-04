Инфекционист Тимаков объяснил изменение симптомов коронавируса «маскировкой под сезонную инфекцию»

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4 июля 2021, 12:00 Источник: РИА Новости

человек в маске, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, почему меняются симптомы новой коронавирусной инфекции. По его словам, зачастую люди не понимают, что у них COVID-19, и не обращаются вовремя к врачу.

«Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию», - пояснил он.

Тимаков отметил, что основными симптомами стали насморк, боль в горле и кишечные расстройства, а потеря обоняния стала проявляться реже. Эксперт добавил, что теперь трудно самостоятельно отличить коронавирус от обычной сезонной простуды.

Ранее пульмонолог Алексей Никишенков рассказал об основном симптоме нового штамма коронавирусной инфекции «дельта».

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