Инфекционист Тимаков объяснил изменение симптомов коронавируса «маскировкой под сезонную инфекцию»

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, почему меняются симптомы новой коронавирусной инфекции. По его словам, зачастую люди не понимают, что у них COVID-19, и не обращаются вовремя к врачу.
«Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию», - пояснил он.
Тимаков отметил, что основными симптомами стали насморк, боль в горле и кишечные расстройства, а потеря обоняния стала проявляться реже. Эксперт добавил, что теперь трудно самостоятельно отличить коронавирус от обычной сезонной простуды.
Ранее пульмонолог Алексей Никишенков рассказал об основном симптоме нового штамма коронавирусной инфекции «дельта».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.