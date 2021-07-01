Челябинская область получила очередную партию вакцины

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1 июля 2021, 13:26 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Привиться от коронавируса смогут жители разных территорий региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, на Южный Урал доставлено 9,6 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». После разгрузки с «Областного аптечного склада» вакцину специальным транспортом доставят в медицинские учреждения.

Всего Челябинская область получила свыше 480 тысяч доз вакцины против COVID-19. Региональный минздрав регулярно направляет заявки на новые партии препарата, следующая поставка ожидается на следующей неделе.

На Южном Урале развернуто 135 прививочных пункта, работает 50 мобильных пунктов вакцинации. Оба компонента препарата поставлены почти 318 тысячам человек. Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов призвал южноуральцев прививаться и добавил, что чем больше челок вакцинируется, тем легче региону будет справляться с пандемией и ее последствиями.

Добавим, что вчера областное профильное ведомство заявило о том, что южноуральцы, перенесшие болезнь, вызванную новой коронавирусной инфекцией, будут проходить дополнительные обследования в рамках диспансеризации и профилактических осмотров.

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