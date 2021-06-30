Южноуральцы, перенесшие COVID-19, пройдут дополнительные обследования

Аргументы Недели → Здоровье 13+

30 июня 2021, 14:29 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Это позволит на раннем этапе выявить негативные последствия перенесенной болезни.

Сегодня в рамках «Прямой линии» президент России Владимир Путин анонсировал создание в стране системы реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. По словам главы государства, на эти цели будут направлены отдельные средства.

Как рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактики министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Агеева, во время общения президента с россиянами, был поднят важный для жителей региона вопрос, ведь инфекция негативно влияет на органы и системы организма.

«Для того чтобы снизить последствия и выявить их на более раннем сроке, необходимо ввести дополнительные обследования. Губернатор и правительство Челябинской области уделяют этой теме большое внимание», — подчеркнула Ольга Агеева.

Она добавила, что в ходе профилактических осмотров и диспансеризации после COVID-19 южноуральцам будут измерять уровень кислорода в крови, определять показатель гликированного гемоглобина, делать общий и биохимический анализ крови, рентген органов грудной клетки, спирометрию. Эти процедуры предусмотрены в рамках первого этапа, в рамках второго — компьютерная томография органов грудной клетки, эхокардиография, дуплекс вен нижних конечностей.

Такой комплекс исследований позволит оперативно выявить причины последствий перенесенного коронавируса, выработать полноценную программу восстановления и реабилитации, заняться полноценным лечением.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости