Биолог Семенов прокомментировал исследование ученых о проникновении коронавируса в клетки человека без ACE2

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29 июня 2021, 12:11 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixabay.com

Руководитель екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», доктор биологических наук Александр Семенов прокомментировал исследование американских ученых о новом способе заражения коронавирусной инфекцией.

«Не доказано, что подобная мутация будет более жизнеспособной и что этот путь как-то более активен по сравнению с классическим», - пояснил он.

По его словам, ученые не доказали, что вакцины не будут нейтрализовывать этот штамм, поскольку сейчас они нейтрализуют и альфа, и бета, и гамма, и дельта-штаммы. Семенов рекомендует сделать прививку, чтобы сократить шансы на распространение этой мутации. Не факт, что новый вариант коронавируса сможет передаваться от человека к человеку альтернативным способом, но необходимо пройти вакцинацию, чтобы избежать «очень много проблем».

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