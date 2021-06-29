Врач Ткаченко назвала поводы для получения медотвода от прививки препаратом «Спутник V»

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29 июня 2021, 09:59 Источник: Прайм

вакцина, фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Эксперт Юлия Ткаченко, ссылаясь на данные мирового сообщества, заявила, что строгих противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции крайне мало. По ее словам, «Спутник V» одобрена Минздравом, опубликованы результаты клинических испытаний.

«Одно из противопоказаний к вакцинации связано с аллергией. Если на первый компонент вакцины была тяжелая аллергическая реакция, врач-терапевт пишет медицинский отвод от второго компонента», - уточнила она.

Ткаченко пояснила, что при тяжелой аллергии на другие прививки врач проводит осмотр, смотрит медицинские документы, проверяет сходство по компонентам и принимает решение о медицинском отводе. Она напомнила, что также противопоказанием является острое заболевание, например, ОРВИ, вирусные инфекции или обострение хронического заболевания.

«Если пациент недавно болел или болеет сейчас ОРВИ, ему необходимо обратиться к терапевту и получить отвод, а затем вакцинироваться спустя месяц после выздоровления. В случае с обострениями хронических заболеваний процесс идентичен», - добавила эксперт.

Однако Ткаченко отметила, что решение о медотводе при хронических заболеваниях принимает лечащий врач по текущему хроническому заболеванию. Особое внимание она обратила на онкологию, гематологию, аутоиммунные заболевания, сахарный диабет, ВИЧ-инфекции.

Еще строгими противопоказаниями к вакцинации являются возраст до 18 лет и период кормления грудью, заключила врач.

Ранее главный внештатный терапевт РФ Оксана Драпкина объяснила, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации.

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