Мясников предупредил, что избыточное употребление соли может привести к инсульту и раку

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28 июня 2021, 21:46

соль, фото: pixabay.com

Известный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, что избыточное употребление соли может привести к «непоправимыми последствиям», например, к инсульту или злокачественным новообразованиям.

«Мы потребляем 12 граммов поваренной соли на душу населения, а положено пять граммов соли. А гипертоникам и лицам старше 50 лет - всего 2,5 грамма поваренной соли», - пояснил он в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников отметил, что после исключения значительного количества соли из ежедневного рациона у него реже стали появляться отеки. По его словам, восполнить запасы натрия в организме можно гипонатриевой солью. Однако он рекомендует не покупать этот продукт в любом виде.

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