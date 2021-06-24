Мясников сообщил, что вакцина от коронавируса не влияет на возможность иметь детей
24 июня 2021, 13:53
Известный врач и телеведущий Александр Мясников ответил на вопрос о влиянии вакцины против новой коронавирусной инфекции на репродуктивную функцию у мужчин.
Мясников отметил, что многие россияне скептически относятся к вакцинации против коронавируса из-за опасений о последствиях для своего здоровья, в частности, это возможности иметь детей. По его словам, одобренные в России препараты не представляют опасности ни для женщин, ни для мужчин.
«Нашли добровольцев и выявили, что сперма у них как была активной до прививки, так и осталась после», - пояснил он в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора ответили на вопрос о влиянии российских вакцин против коронавирусной инфекции на возможность иметь детей.
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