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Мясников сообщил, что вакцина от коронавируса не влияет на возможность иметь детей

, 13:53

Мясников сообщил, что вакцина от коронавируса не влияет на возможность иметь детей
медик, фото: pixabay.com

Известный врач и телеведущий Александр Мясников ответил на вопрос о влиянии вакцины против новой коронавирусной инфекции на репродуктивную функцию у мужчин.

Мясников отметил, что многие россияне скептически относятся к вакцинации против коронавируса из-за опасений о последствиях для своего здоровья, в частности, это возможности иметь детей. По его словам, одобренные в России препараты не представляют опасности ни для женщин, ни для мужчин.

«Нашли добровольцев и выявили, что сперма у них как была активной до прививки, так и осталась после», - пояснил он в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора ответили на вопрос о влиянии российских вакцин против коронавирусной инфекции на возможность иметь детей.

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