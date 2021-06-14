В Роспотребнадзоре объяснили, влияют ли вакцины против коронавируса на возможность иметь детей

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14 июня 2021, 10:54

женщина, фото: pixabay.com

Роспотребнадзор ответил на вопрос о влиянии российских вакцин против новой коронавирусной инфекции на возможность иметь детей. Соответствующий материал опубликован на сайте ведомства.

«Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено» - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что если пара в настоящее время пытается забеременеть, то не нужно избегать этого после вакцинации от коронавируса. Кроме того, нет никаких доказательств того, что какой-либо препарат, включая прививку против COVID-19, может повлиять на способность иметь детей, пояснили в Роспотребнадзоре.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что человек может заболеть коронавирусом после вакцинации, но причина не в введенном препарате.

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