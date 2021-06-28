Хабаровские ученые выяснили, что вакцинировать переболевших коронавирусом нужно через 1,5-3 месяца

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28 июня 2021, 18:38 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixabay.com

Зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов сообщил, что появились первые результаты научных исследований местных ученых, которые выявили сроки вакцинации переболевших новой коронавирусной инфекцией.

«В крае проводятся научные исследования на влияние COVID-19 на организм человека. Первые результаты говорят о том, что вакцинация переболевших коронавирусом должна проводиться через 1,5-3 месяца, а не через полгода», - высказал он на заседании оперштаба.

Никонов отметил, что «никакой титр антител после перенесенного заболевания» не защищает человека от повторного заражения, а оно, как правило, протекает в более тяжёлой форме.

Кроме того, в региональном Минздраве уточнили, что ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае «напряженная и ухудшается», за неделю прирост составил 30%. В ведомстве добавили, что выросло количество зараженных среди молодёжи и детей, также высокие показатели в группе 65+.

Ранее исследователи из Великобритании перечислили четыре наиболее распространённых симптома коронавируса у вакцинированных.

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