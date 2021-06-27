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Биолог Екатерина Баранова предупредила, что сельдерей и петрушка могут вызвать «очень-очень сильные ожоги»

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Биолог Екатерина Баранова предупредила, что сельдерей и петрушка могут вызвать «очень-очень сильные ожоги»
сельдерей, фото: pixabay.com

Кандидат биологических наук Екатерина Баранова рассказала, какой вред организму могут нанести петрушка и сельдерей. По ее словам, химический ожог, вызываемый этими растениями, аналогичен борщевику.

«Сельдерей крайне опасный, очень-очень сильные ожоги ... Мы часто не обращаем внимания, а между тем, нарушения пигментации и сильные ожоги сельдерей вызывает, пожалуй, так же часто, как и борщевик, просто его мало попадает», - высказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Баранова напомнила, что при контакте с борщевиком необходимо закрыть место соприкосновения темной тканью и избегать попадания туда солнечных лучей минимум двое суток.

Кроме того, опасным растением эксперт назвала лютик едкий. Баранова пояснила, что его сок или сено при попадании в глаза может привести к слепоте.

Ранее юрист Евгений Корчаго разъяснил дачникам запрет на выращивание петрушки. 

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