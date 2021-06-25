Врач Скорогудаева заявила, что под воздействием солнца могут обостриться вирусные и кожные заболевания

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25 июня 2021, 10:43

солнцезащитные очки, pixabay.com

Доктор медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева в беседе с журналистами рассказала, какие заболевания могут возникнуть под воздействием солнечных лучей.

Ирина Скорогудаева отметила, что при большом количестве ультрафиолета и высокой влажности появляются кожные заболевания. Кроме того, именно в таких условиях легко получить тепловой удар. Подобную погоду очень тяжело переносят люди, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Врач в беседе с RT уточнила, что солнце может спровоцировать развитие онкологии, особенно это касается людей со светлой кожей. Также люди могут "заработать" розацею – красные участки на кожи, от которых практически невозможно избавиться. Нередко под воздействием солнечных лучше обостряются вирусные заболевания, в частности, герпес.

Более того, солнце ускоряет процесс старения, разрушает коллаген в коже, приводит к пигментации и ожогам.

Скорогудаева, однако, заметила, что солнечные лучи приносят и пользу, способствуя синтезу серотонина и витамина D3 в организме.

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