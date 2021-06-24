Врач Арвинд Кумар сообщил, что вакцина может превратить серьезное течение заболевания штаммом «дельта» в легкое

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24 июня 2021, 14:56 Источник: РИА Новости

пробирка, фото: pixabay.com

Специалист по лечению легочных заболеваний профессор Арвинд Кумар, ползущийся популярностью в Индии, оценил эффективность существующих в мире вакцин против новой коронавирусной инфекции к штамму «дельта».

«Есть некоторые сообщения, в которых говорится, что он реагирует на вакцины, а даже если этот штамм не полностью к ним восприимчив, то вакцины могут, по крайней мере, превратить серьезное течение заболевания в легкое. Также есть некоторые сообщения, что на самом деле этот штамм может "ускользать" от антител», - высказал он.

Кумар отметил, что необходимо собрать больше данных для уверенного ответа на вопрос, может ли «дельта» сопротивляться вакцинам или нет. Однако эксперт рекомендует сделать прививку, несмотря на то, что информация по этому штамму не до конца изучена.

«Я думаю, что вакцинация должна проводиться в максимально быстром темпе … есть другие штаммы, и если вакцина может хотя бы помочь с частью из них, тяжесть болезней уменьшится», - резюмировал он.

Ранее глава НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, почему «индийский штамм» коронавирусной инфекции опаснее его предшественников.

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