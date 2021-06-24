Врач-кардиолог Кореневич предупредила о выраженных отеках в жару от приема некоторых лекарств
24 июня 2021, 12:59
Врач-кардиолог Анна Кореневич сообщила, что прием некоторых лекарств в аномально жаркую погоду может навредить организму. По ее словам, некоторые препараты вызывают сильные отеки.
Кореневич отметила, что речь идет, в частности, о блокаторах кальциевых каналов. По ее словам, эти препараты в жару могут вызывать выраженные отеки. Однако врач посоветовали их не бояться.
Эксперт рекомендует пить больше жидкости, отказаться на время от спиртного, поскольку оно вызывает обезвоживание организма. Гулять лучше ранним утром и поздним вечером, избегать прямых солнечных лучей, поделилась Кореневич на своем YouTube-канале.
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