Врач-кардиолог Кореневич предупредила о выраженных отеках в жару от приема некоторых лекарств

Аргументы Недели → Здоровье 13+

24 июня 2021, 12:59

девушка, Фото: Владимир Веленгурин /globallookpress.com

Врач-кардиолог Анна Кореневич сообщила, что прием некоторых лекарств в аномально жаркую погоду может навредить организму. По ее словам, некоторые препараты вызывают сильные отеки.

Кореневич отметила, что речь идет, в частности, о блокаторах кальциевых каналов. По ее словам, эти препараты в жару могут вызывать выраженные отеки. Однако врач посоветовали их не бояться.

Эксперт рекомендует пить больше жидкости, отказаться на время от спиртного, поскольку оно вызывает обезвоживание организма. Гулять лучше ранним утром и поздним вечером, избегать прямых солнечных лучей, поделилась Кореневич на своем YouTube-канале.

Ранее глава НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург призвал привившихся от новой коронавирусной инфекции избегать перегрева и изнуряющих физических нагрузок.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости