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Врач-кардиолог Кореневич предупредила о выраженных отеках в жару от приема некоторых лекарств

, 12:59

Врач-кардиолог Кореневич предупредила о выраженных отеках в жару от приема некоторых лекарств
девушка, Фото: Владимир Веленгурин /globallookpress.com

Врач-кардиолог Анна Кореневич сообщила, что прием некоторых лекарств в аномально жаркую погоду может навредить организму. По ее словам, некоторые препараты вызывают сильные отеки.

Кореневич отметила, что речь идет, в частности, о блокаторах кальциевых каналов. По ее словам, эти препараты в жару могут вызывать выраженные отеки. Однако врач посоветовали их не бояться.

Эксперт рекомендует пить больше жидкости, отказаться на время от спиртного, поскольку оно вызывает обезвоживание организма. Гулять лучше ранним утром и поздним вечером, избегать прямых солнечных лучей, поделилась Кореневич на своем YouTube-канале.

Ранее глава НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург призвал привившихся от новой коронавирусной инфекции избегать перегрева и изнуряющих физических нагрузок.

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