Глава Роспотребнадзора: штамм «дельта» зафиксировали уже почти в 90 странах

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24 июня 2021, 10:48 Источник: РИА Новости

пробирки, фото: pixels.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что «индийский штамм» новой коронавирусной инфекции зафиксирован в 90 странах. Отмечается, что он «агрессивнее», чем его предшественники.

«Новый штамм "дельта" получил распространение почти в 90 стран», - пояснила она в ходе выступления на конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности».

При этом Попова добавила, что российские регионы имеют «четкий алгоритм действий, алгоритм управления ситуацией, организации ограничительных мероприятий с учётом эпидемиологической ситуации».

Ранее биолог Анчи Баранова заявила, что «индийский штамм» опасен из-за «быстрой консолидации» поражения лёгких.

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