Биолог Анчи Баранова: Индийский штамм коронавируса опаснее других видов из-за быстрого поражения легких
23 июня 2021, 08:18Источник:
Лента.ру
Индийский штамм коронавируса, который в последнее время выявляют у заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, опасен из-за «быстрой консолидации» поражения лёгких.
Об основной опасности индийского штамма коронавируса рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анчи Баранова.
В интервью изданию Лента.ру учёный рассказала: «Пациент поступает в больницу со второй степенью поражения легких, выявленной на компьютерной томографии, завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации». Как заключила Анчи Баранова, функция лёгких снижается быстрее, чем было замечено о пациентов с ковидом год назад.
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