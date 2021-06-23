Биолог Анчи Баранова: Индийский штамм коронавируса опаснее других видов из-за быстрого поражения легких

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23 июня 2021, 08:18 Источник: Лента.ру

фото: pixabay.com

Индийский штамм коронавируса, который в последнее время выявляют у заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, опасен из-за «быстрой консолидации» поражения лёгких.

Об основной опасности индийского штамма коронавируса рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анчи Баранова.

В интервью изданию Лента.ру учёный рассказала: «Пациент поступает в больницу со второй степенью поражения легких, выявленной на компьютерной томографии, завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации». Как заключила Анчи Баранова, функция лёгких снижается быстрее, чем было замечено о пациентов с ковидом год назад.

Индийский штамм «Дельта+» более агрессивный, чем предыдущие выявленные штаммы коронавирусной инфекции COVID-19

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