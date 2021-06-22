Британские ученые назвали частое чихание симптомом коронавируса у вакцинированных

Аргументы Недели → Здоровье 13+

22 июня 2021, 14:34

девушка, фото: pixels.com

Британские учение выявили симптом новой коронавирусной инфекции, который встречается только у привитых пациентов. Соответствующее исследование опубликовало издание Express.

По данным исследования COVID-19 и приложения для отслеживания симптомов ZOE COVID Symptom Study, у вакцинированных заболевание проявляется через частое чихание.

«Хотя многие люди, заболевшие COVID-19, могут чихать, это не стопроцентный симптом. Это достаточно частое явление, особенно в теплое время года», - пояснили ученые.

Они отметили, что у человека, не сделавшего прививку, чихание будет говорить, скорее всего, об аллергии или простуде. Исследователи уточнили, что пациенты, прошедшие полный курс вакцинации и все же заразившиеся COVID-19, даже в легкой форме, называют одним из симптомов болезни чихание. При этом специалисты добавили, что этот признак не входит в двадцатку самых распространенных: высокая температура, потеря вкуса и/или обоняния, сбивчивое дыхание и пр.

По мнению ученых, если человек сделал прививку, а через какое-то время непрерывно чихает, то следует оставаться дома и сдать тест на коронавирус, «особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения».

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы подтвердили случаи заболевания коронавирусом после вакцинации.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости