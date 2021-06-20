Специалист по снижению веса Исанбаев предупредил о вредном сочетании кофе с десертом

Специалист по снижению веса Павел Исанбаев рассказал, почему вредно сочетать кофе со сладким, например, сахаром или десертом. По его словам, тонизирующий напиток лучше употреблять между приемами пищи.
«Кофе содержит антинутриенты - вещества, которые препятствуют усвоению мироэлементов, витаминов из пищи», - пояснил он.
Исанбаев отметил, что кофе часто пьют с сахаром или десертом, но напиток временно повышает уровень глюкозы в крови. Он добавил, что в норме это приводит к приливу сил и бодрости, а в противном случае может возникнуть гипогликемия.
«Если речь идет о кофе со сладким, то уровень глюкозы повышается чрезмерно, а затем резко падает. Может возникнуть гипогликемия; она проявляется такими симптомами как слабость, головокружение, холодный липкий пот, сонливость», - уточнил эксперт.
Он подчеркнул, что у всех это состояние происходит по-разному, в зависимости от метаболизма. Исанбаев рекомендует наблюдать за своим самочувствием после употребления кофе.
Ранее врач-диетолог Антонина Стародубова перечислила заболевания, при которых от кофе лучше отказаться.
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