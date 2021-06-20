Аргументы Недели Здоровье 13+

Специалист по снижению веса Исанбаев предупредил о вредном сочетании кофе с десертом

, 11:56 Источник: РИА Новости

Специалист по снижению веса Исанбаев предупредил о вредном сочетании кофе с десертом
кофе, фото: pixabay.com

Специалист по снижению веса Павел Исанбаев рассказал, почему вредно сочетать кофе со сладким, например, сахаром или десертом. По его словам, тонизирующий напиток лучше употреблять между приемами пищи.

«Кофе содержит антинутриенты - вещества, которые препятствуют усвоению мироэлементов, витаминов из пищи», - пояснил он.

Исанбаев отметил, что кофе часто пьют с сахаром или десертом, но напиток временно повышает уровень глюкозы в крови. Он добавил, что в норме это приводит к приливу сил и бодрости, а в противном случае может возникнуть гипогликемия.

«Если речь идет о кофе со сладким, то уровень глюкозы повышается чрезмерно, а затем резко падает. Может возникнуть гипогликемия; она проявляется такими симптомами как слабость, головокружение, холодный липкий пот, сонливость», - уточнил эксперт.

Он подчеркнул, что у всех это состояние происходит по-разному, в зависимости от метаболизма. Исанбаев рекомендует наблюдать за своим самочувствием после употребления кофе.

Ранее врач-диетолог Антонина Стародубова перечислила заболевания, при которых от кофе лучше отказаться.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

Аксенов назвал «бессильным злорадством» шутку представителя СНБО о подтоплениях в Крыму

Аксенов назвал «бессильным злорадством» шутку представителя СНБО о подтоплениях в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что на полуострове из-за подтоплений столько воды, «что власти даже не знают, что с ней делать».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия

Общество

Происшествия

В мире

Общество

Общество

Происшествия