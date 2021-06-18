РБК: Минобороны ведет разработку препарата от коронавируса в виде жвачки

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18 июня 2021, 12:32 Источник: РБК

медик, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на источник, близкий к российскому военному ведомству, сообщили, что Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны разрабатывает лекарство против новой коронавирусной инфекции в виде жевательной резинки.

«Да, работы в данном направлении ведутся», - отметил директор института полковник Сергей Борисевич.

Кроме того, другой собеседник уточнил, что ученые разрабатывают мукозальную вакцину против коронавируса в виде жевательных таблеток и пастилы. По его словам, после испытаний препарат будут использовать в ходе лечения и профилактики COVID-19.

Ранее гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов говорил, что один из разрабатываемых ими препаратов против коронавируса можно закапать в нос.

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