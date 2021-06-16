Союз промышленников рекомендовал предоставлять привитым от ковида выходной

Аргументы Недели → Здоровье 13+

16 июня 2021, 11:24 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Региональная организация поддержала инициативу губернатора Алексея Текслера.

Челябинская областная ассоциация работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» рекомендовала предоставлять дополнительный выходной сотрудникам, получившим вакцину от COVID-19, поддержав инициативу губернатора Алексея Текслера.

В письме, которое направлено членам Союза промышленников и предпринимателей, указано, что выходной предоставляется на следующий после прививки день с сохранением заработной платы. Также в документе подчеркнута важность проведения прививочной кампании среди трудовых коллективов.

Как ранее писал сайт «Аргументы Недели», вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Челябинского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Артем Артемьев считает, что своевременная вакцинация поможет бизнесу региона стабильно работать и продолжить восстановление после прошлогодних ограничений.

«2020 год, в первую очередь, запомнится нам как год борьбы с пандемией. И сейчас во всем мире работа направлена именно на профилактику заболевания коронавирусной инфекции. Многие задают вопрос о «новых волнах» ковида. Но ведь все зависит от нас самих! Все прогрессивное человечество призывает прививаться — это единственный действенный метод профилактики и борьбы с коронавирусом», — констатировал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Добавим, что записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг.

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